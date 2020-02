RKG angelt sich Supertalent

Wenn die RKG Reilingen/Hockenheim kommenden September in ihre zweite Bundesliga-Saison startet, kann man sich auf eines der spannendsten und größten Talente im deutschen Ringsport freuen. Die RKG setzte sich gegen namhafte Bundesliga-Konkurrenz durch und überzeugte den aktuellen deutschen Juniorenmeister und Kaderringer Joshua Morodion von einem Engagement in Reilingen.

Der 18-jährige Berliner kommt vom Luckenwalder Sportclub und dominierte im vergangenen Jahr die Regionalliga Mitteldeutschland und gewann alle Kämpfe. Morodion sammelte Erfahrungen auf internationaler Bühne und war Teilnehmer der Junioren-Europa- und Weltmeisterschaft. Der in den Gewichtklassen 80 und 86 Kilogramm beheimatete Freistilexperte ist außerdem amtierender deutscher Meister der Junioren und erkämpfte sich Bronze bei den deutschen Meisterschaften der Männer.

„Ich denke, mit der RKG habe ich nichts falsch gemacht, ich habe einen sehr guten Eindruck vom Verein. Sympathisch, gutes Umfeld – ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung und freue mich auf die kommende Saison“, sagt Morodion.

Studienplatz in Heidelberg

Das Talent beginnt ein Studium in Heidelberg, wird dank des neu gegründeten Olympiastützpunktes optimale Trainingsbedingungen vorfinden. RKG-Sportvorstand Heiko Schweikert, der durch Bundestrainer Marcel Ewald auf das Toptalent aufmerksam wurde, sagt: „Die Konkurrenz war groß, doch wir können Joshua mehr bieten als Geld: Unser Umfeld, das junge Talente behutsam ihre nächsten Schritte gehen lässt, war mit Sicherheit genauso entscheidend wie die Nähe zu Heidelberg. Wir sind stolz, ein so großes Talent in unseren Reihen zu begrüßen und freuen uns darauf, Joshua in die RKG-Familie aufzunehmen.“ Morodion wird die Deutsch-Achse stärken und im Punktesystem des DRB nur zwei Punkte kosten, was RKG-Coach Wolfgang Laier Spielraum für die Aufstellung ohne Qualitätsverlust gibt. hef

