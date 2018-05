Anzeige

Unabhängig vom 71. Verbandstag hat der Nordbadische Ringer-Verband (NBRV) seine Ligen mit den anstehenden Terminen für die kommende Punkterunde festgelegt: Der Saisonauftakt erfolgt in allen Ligen am Wochenende 7./8. September, wobei in der Bundesliga des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) erneut kein einziger Verein vertreten ist. Noch nicht terminiert sind die Kämpfe der vom DRB „abtrünnigen Deutschen Ringer-Liga (DRL)“ in der mit dem SV Germania Weingarten und KSV Ispringen die beiden besten Ringerteams aus Nordbaden kämpfen werden.

So ist die gemeinsam mit den Verbänden Südbaden und Württemberg betriebene Regionalliga die höchste Leistungsklasse, wobei der nordbadische Verband (NBRV) mit dem KSV Schriesheim, RKG Reilingen/Hockenheim und Aufsteiger SRC Viernheim drei Vertreter im Zehnerfeld stellt. Zum Auftakt können am 8. September der KSV Schriesheim (gegen den KSV Tennenbronn) und der SRC Viernheim (gegen die WKG Weitenau/Wieslet) Heimkämpfe bestreiten, die RKG Reilingen/Hockenheim dagegen muss beim letztjährigen Meister TuS Adelhausen II antreten. Am zweiten Kampftag (15. September) müssen alle drei NBRV-Vertreter reisen, die RKG Reilingen (zum AV Sulgen) und der SRC Viernheim (zum AB Aichhalden) müssen im Schwarzwald antreten und der KSV Schriesheim beim Aufsteiger ASV Schorndorf. und im Schwarzwald beim AV Sulgen antreten. Erst später gibt es die brisantes Derbys, so am 3. Oktober zwischen dem KSV Schriesheim und SRC Viernheim, am 13. Oktober zwischen der RKG Reilingen und Viernheim sowie zum Abschluss der Vorrunde am 27. Oktober zwischen der RKG und Schriesheim.

Mit drei Freitagskämpfen startet die Oberliga am 7. Septenber mit gleich interessanten Duellen: So hat Aufsteiger KSV Malsch den KSV Kirrlach zu Gast, die KG Laudenbach/Sulzbach erwartet im Derby den KSV Hemsbach und der ASV Ladenburg, der von vielen als Titelkandidat eingestuft wird die SVG Nieder-Liebersbach. Abgeschlossen wird der erste Kampftag am Samstag, 8. September, mit den Kämpfen AC Ziegelhausen gegen die DRL-Reserve des KSV Ispringen und „Eiche“ Sandhofen gegen den KSV Ketsch. Komplett ist der zweite Kampftag am 15. September mit den Begegnungen KSV Kirrlach – SVG Nieder-Liebersbach, KSV Ketsch – ASV Ladenburg, KSV Ispringen – „Eiche“ Sandhofen, KSV Hemsbach – AC Ziegelhausen und KSV Malsch – KG Laudenbach/Sulzbach.