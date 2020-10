RKG empfängt Topfavoriten

Nachdem der komplette dritte Kampftag der Ringen Bundesliga Staffel Südwest am vergangenen Wochenende Corona-bedingt ins Wasser fiel, geht es zumindest für die RKG Reilingen/Hockenheim am kommenden Samstag weiter. Nach vielen Diskussionen steht fest, dass der Heimkampf gegen den KSV Köllerbach wie gewohnt stattfinden wird.

Mit den Saarländern kommt nicht nur der bisher ungeschlagene absolute Staffelfavorit, sondern auch ein heißer Anwärter auf die deutsche Mannschaftsmeisterschaft nach Reilingen. Mit deutschen Ausnahmeathleten wie Horst Lehr und dem Eigengewächs Etienne Kinsinger oder ausländischen Spitzensportlern wie Heiki Nabi und Miroslav Kirov ist der Kader des KSV auf Topniveau anzusiedeln.

Die Ringkampfgemeinschaft möchte dem Favoriten nicht kampflos das Feld überlassen und zumindest den ein oder anderen Punkt einfahren. Geschäftsführer Michael Müller, der anstrengende Tage hinter sich hat, sieht die Chancen im kommenden Duell realistisch: „Der KSV hat sich bisher problemlos durch die Staffel gerungen und besitzt enorme Qualiät im Kader. Trotzdem wollen wir am Samstag einen guten Kampf abliefern und unsere Fans nicht enttäuschen. Punkte werden es wohl nur mit viel Glück werden, aber vielleicht können wir in ein paar Kämpfen überraschen. Das Wichtigste an diesem Abend ist, dass der Kampf stattfindet und die Bundesliga weitergehen kann.“ hef

