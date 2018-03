RKG hat erste Verträge verlängert

Anzeige

RKG-Sportvorstand Heiko Schweikert arbeitet seit Jahresbeginn mit Hochdruck am Regionalligateam der Ringkampfgemeinschaft Reilingen/Hockenheim. Dies betrifft natürlich nicht nur Neuverpflichtungen, sondern in erster Linie ist man in Reilingen bemüht, den aktuellen Kader beisammenzuhalten. In diesem Bereich kann die Ringkampfgemeinschaft nun erste Erfolge vermelden.

So werden die beiden RKG Eigengewächse Paul Rothausky (18) und Ludwig Weiß (16) auch in der kommenden Saison für die RKG auf die Matte gehen. Außerdem konnte Schweikert auch den letztjährigen Neuzugang Kevin Schellin (24) und Fliegengewichtler Pascal Kiefer (21) für ein weiteres Jahr in Reilingen begeistern.

Gesichter der Jugendarbeit

Sowohl Rothausky als auch Weiß sind momentan die Gesichter der Reilinger Jugendarbeit innerhalb des Seniorenkaders. Dass man beide nun ein weiteres Jahr an den Verein binden konnte, ist ein klares Zeichen Richtung Zukunft. Auch sportlich zeigte sich vor allem Rothausky im letzten Jahr als positive Überraschung. Die vier Verlängerungen sind auch wichtig für die Teamchemie der jungen RKG Mannschaft: Kevin Schellin und Pascal Kiefer konnten im letzten Jahr auf und neben der Matte wichtige Akzente innerhalb des Vereins setzen.