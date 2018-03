RKG holt Daniel Layer

Anzeige

Die RKG Reilingen/Hockenheim will sich in ihrem dritten Jahr in der Regionalliga Baden-Württemberg endgültig in Deutschlands zweithöchster Ringerliga etablieren. Für dieses ambitionierte Ziel hat Sportvorstand Heiko Schweikert seit Dezember 2017 in enger Zusammenarbeit mit Trainer Wolfgang Laier am Kader der Ringkampfgemeinschaft gefeilt. Nach dem ersten Neuzugang für 2018, Eric Ritter, präsentiert die RKG nun das nächste Puzzlestück für den zukünftigen Regionalligakader. Für das Fliegengewicht (bis 57 Kilo) und das Bantamgewicht (61 Kilo) kommt Daniel Layer aus Nieder-Liebersbach.

Beim Tabellendritten der Oberliga Nordbaden 2017 und kommenden Pokalgegner der RKG rang sich der 21-Jährige vergangenes Jahr mit 15 Siegen (darunter achtmal technische Überlegenheit oder Schultersieg) in die Notizblöcke vieler Vereine. Der vom Traditionsverein AC Ziegelhausen stammende Greco-Spezialist war von Beginn an Wunschkandidat der Ringkampfgemeinschaft für die unteren Gewichtsklassen.

„Enorm viel Potenzial“

„Daniel bringt enormes Potenzial mit, wie er im letzten Jahr in der Oberliga eindrucksvoll bewiesen hat. Mit ihm kommt ein Talent, das uns nicht nur sofort weiterhelfen, sondern auch eine große Entwicklung nehmen kann. Ich kenne ihn noch aus meiner Zeit in Ziegelhausen, wo er damals in der Jugend aktiv war. Seitdem habe ich seinen Weg verfolgt und wollte ihn zu dieser Saison unbedingt nach Reilingen holen“, erklärt Schweikert. Auch bei deutschen Meisterschaften konnte der Ziegelhausener bisher zweimal das Treppchen erreichen: 2013 wurde er Dritter und 2015 Zweiter.