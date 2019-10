RKG II erfüllt Pflichtaufgabe beim SV Brötzingen

Der achte Kampftag der Ringen-Verbandsliga Nordbaden führte das Reserveteam von Bundesligist RKG Reilingen/Hockenheim in die Goldstadt Pforzheim zum Tabellenletzten SV 98 Brötzingen. Nach der zuletzt enttäuschenden Leistung beim Heimkampf gegen den KSV Östringen gelang den Reilingern ein 22:16-Sieg. Damit bleibt die RKG II mit einem Punkteverhältnis von 8:8 im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Der junge Phillipp Pfahler (57 Kilo Freistil) konnte sich im Eröffnungskampf gut wehren, letztendlich war er aber körperlich zu unterlegen und verlor überhöht. Routinier Erik Offenloch (130 Kilo Greco) rollte problemlos zum Schultersieg, während Pascal Kiefer (61 Kilo Greco) kampflos blieb. Timo Schweikert (98 Kilo Freistil) war trotz Führung unachtsam und musste auf die Schulter. Mit großer Routine bewies der junge Angelo Baumgärtner (66 Kilo Freistil) danach abermals sein Talent.

Jürgen Fellner großartig

Einen weiteren Sieg für die Gäste gab es in der Klasse bis 86 Kilo Greco aufgrund von Übergewicht beim Heimringer. Im besten Kampf des Abends zeigte der erfahrene Jürgen Fellner (71 Greco) eine großartige Leistung und gewann mit 7:2. Kevin Schellin (80 Kilo Freistil) holte sich dann mit einer schönen Zange einen Schultersieg und sicherte die Auswärtspunkte für die Ringkampfgemeinschaft. Die letzten beiden Kämpfe gingen an die Gastgeber. Bugra Bulut (75 Kilo Freistil) lief trotz guter Leistung in einen Konter und verlor überhöht. Und auch Ognjen Vasiljevic musste gegen den Trainer der Heimmannschaft vier Mannschaftspunkte abgeben.

Gut fürs Selbstvertrauen

Der Auswärtserfolg dürfte der RKG II für das kommende Derby gegen den Tabellenzweiten KSV Kirrlach das nötige Selbstvertrauen geben. Gegen den von Ex-RKGler Marco Brenner trainierten Lokalrivalen kann die Ringkampfgemeinschaft mit einem Sieg an das obere Tabellendrittel der Verbandsliga anschließen. hef

Eppelheim schlägt sich achtbar

Recht achtbar schlugen sich die Verbandsligaringer des ASV Eppelheim, die sich beim letztjährigen Oberligisten KSV Kirrlach mit 11:21 beugen mussten. Trotz dieser erwarteten Niederlage konnte der ASV Rang Sieben in der Tabelle festigen.

Bereits nach dem Wiegen stand es 4:4, denn der ASV stellte keinen Fliegengewichtler, während der KSV Kirrlach die Klasse bis 61 kg nicht besetzen konnte und damit Batur Wakilzadah gleichfalls kampflos vier Punkte kassierte.

Daniel Beck überzeugt

Gegen Kirrlachs beste Punktesammler, den früheren rumänischen Meister Ion Cernean und Markus Tomasovic, waren die Eppelheimer Alexej Prager wie auch Dominik Beck chancenlos und mussten Schulterniederlagen einstecken. Als dann Hamed Noorzai nach Punkten unterlegen war, lag der ASV zur Pause mit 4:15 schon aussichtslos zurück.

Daniel Beck überzeugte mit einem Schultersieg, doch mit der Punktniederlage von Manuel Engel und als Kirill FFominych auf den Schultern landete, war beim 8:21-Rückstand die Niederlage besiegelt. Am Ende gab es Achtungserfolge für den ASV Eppelheim: Farid Ashori kam in einem abwechslungsreichen Kampf zu einem 10:9 Punkterfolg und Marc kam gleichfalls in einem aufregenden Duell zu einem 11:8 Punktsieg. pw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.10.2019