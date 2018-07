RKG ist heiß auf den Pokal

Anzeige

„Wir blicken mit Vorfreude auf das Finale. Das Team will sich den Pokal holen und mit einem Erfolgserlebnis in die kommende Regionalliga-Runde starten“, lässt der Sportvorstand der Ringkampfgemeinschaft (RKG), Heiko Schweikert, vor dem Finale des NBRV-Pokals am morgigen Samstag, 20 Uhr, in der Sporthalle Weinheim/Sulzbach, verlauten.

Die RKG Reilingen/Hockenheim geht schon allein durch ihre Stellung als Regionalligist als Favorit in den Kampf gegen Oberligist KG Laudenbach/Sulzbach. Bei der Auslosung direkt im Anschluss an die Halbfinalkämpfe wurde dem vermeintlichen Außenseiter das Heimrecht zugesprochen.

Die KG hat sich nach überzeugenden Siegen gegen den KSV Malsch und im Halbfinale beim KSV Ketsch die Finalteilnahme verdient und ist auch dank des Heimrechts nicht zu unterschätzen. Die beiden Routiniers Arkadiusz Böhm (75 Kilo Freistil) und Frank Gerhard (130 Kilo griechisch-römisch) zählen zu den absoluten Leistungsträgern der Sulzbacher. Vor allem für Frank Gerhard wird es ein besonderes Finale, schließlich stand der 36-Jährige mehrere Jahre beim Finalgegner aus Reilingen auf der Matte und verließ diesen erst vor der vergangenen Runde.