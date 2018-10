RKG ist Herbstmeister

Zum Abschluss der Hinrunde gab es in der Reilinger Fritz-Mannherz Halle das absolute Spitzenduell der Ringen-Regionalliga: Der Tabellenzweite KSV Schriesheim kam zum Derby zu Primus RKG Reilingen/Hockenheim. In einem fesselnden Kampf, bei dem jeder einzelne erkämpfe Punkt entscheidend war, trennten sich die nordbadischen Topclubs 16:16. Die Ringkampfgemeinschaft, die nahe am Heimsieg und somit der perfekten Hinrunde war, ist somit ungeschlagener Herbstmeister und kann sich auf die am Donnerstag, 1. November, startende Rückrunde vorbereiten.

Das Team von Wolfgang Laier konnte auf ihren Spitzenringer Christoph Ewald (57 Kilo Freistil) zurückgreifen. Der ehemalige Bundesligaringer zeigte gegen den jungen Deniz Güvener seine ganze Klasse und gewann mit technischer Überlegenheit. Im Schwergewicht stellten die Gäste keinen Gegner für Marc Bonert, dies bedeutete eine 8:0-Führung für Reilingen. Mitgerissen von der Führung machte das Publikum dem streitbaren Gäste-Athleten Ceyhun Zaidov (61 Kilo Greco) das Leben schwer. Der international erfahrene Schriesheimer ließ sich davon nicht beeindrucken und gewann gegen Daniel Layer. Für die Gastgeber lief es im nächsten Kampf dann nicht besser: Der bisher immer stabile und starke Ali Azimzada (98 Kilo Freistil) verlor gegen Dzhambulat Ustaev bereits nach zwei Minuten überraschend nach technischer Überlegenheit. Somit konnten die Gäste auf 8:8 egalisieren. Zum Ende der ersten Hälfte zeigte Igor Chichioi (66 Kilo Freistil) wieder erstklassiges Freistilringen und besiegte Marvin Rosse technisch überlegen.

Schöfer das Zünglein an der Waage

Obwohl die RKG führend in die Pause ging, war es klar, dass der Kampfausgang eine haarscharfe Sache werden würde, da die Gäste noch einige Ausnahmeathleten aufzubieten hatten. Doch es war zunächst die RKG, die ihren Anspruch auf einen Heimsieg untermauerte: Evgenij Titovski (86 Kilo Greco) zeigte unter tobender Unterstützung des Heimpublikums abermals eine unbeschreibliche Leistung: Gegen den Rumänen Ionel Puscasu gewann er mit 7:5 und bewies, dass er in der Regionalliga der wohl beste Athlet seiner Gewichtklasse ist. Weiter lag es an Robin Laier (71 Kilo Greco), die nötigen Punkte einzufahren: Der Reilinger marschierte mit großen Schritten in Richtung technische Überlegenheit, stieß dann gegen Jan Steffan auf heftigen Widerstand und gewann mit 13:2.

Die Spannung in der Halle war riesig, als Thilo Dicker (80 Kilo Freistil) die Matte betrat, um gegen den ehemaligen Reilinger Rahmatullah Moradi anzutreten. In einem packenden Kampf, in dem der Mann aus Kirrlach bewies, dass er nicht nur offensiv zu spektakulären Aktionen fähig ist, sondern auch eine hervorragende Defensivarbeit besitzt, biss sich Moradi die Zähne aus und holte mit seinem 6:0-Sieg nur zwei Punkte für die Gäste. Das Weltergewicht (75 Kilo) sollte dann die Entscheidung bringen: Im freien Stil bekam RKGler Robin Keck die undankbare Aufgabe, gegen Dawid Wolny anzutreten. Gegen den Spitzenringer verlor Keck. Vor dem letzten Kampf stand es 16:14 für die RKG. Christian „Itze“ Schöfer musste allerdings gegen den starken Shamil Ustaev antreten. Schöfer hielt lange Zeit dagegen, konnte aber die 1:5-Niederlage nicht verhindern. hef

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.10.2018