RKG nimmt Favoritenrolle ein

Die Saison der Ringen Regionalliga ist nun zur Hälfte beendet und die RKG Reilingen/Hockenheim steht als das bisherige Überraschungsteam ungeschlagen an der Tabellenspitze. Bereits vor Rundenbeginn machte das Team von Wolfgang Laier mit dem Triumph im nordbadischen Pokal auf sich aufmerksam. Nun startet die Rückrunde für den Herbstmeister mit dem zweiten Doppelkampftag der laufenden Saison und zwei Heimkämpfen.

Zunächst geht es am zehnten Kampftag am morgigen Donnerstag in der Fritz-Mannherz-Halle gegen den amtierenden Meister TuS Adelhausen II. Die Bundesliga-Reserve konnte bisher noch nicht an ihre Leistungen aus dem vergangenen Jahr anknüpfen und steht mit einem Punkteverhältnis von 6:12 nur auf Rang sieben der Tabelle. Den Hinkampf hat die RKG mit 17:4 für sich entscheiden, wobei vor allem Daniel Layer mit seinem Sieg gegen Nick Scherer zu überraschen wusste.

Durch die Stilartwechsel der Rückrunde wird sich auch die Aufstellung der Ringkampfgemeinschaft ändern. Was sich Trainer Wolfgang Laier hier einfallen lässt, wird man am Donnerstag zum Kampfbeginn um 17 Uhr sehen.

Den zweiten Teil des Doppelkampftages bestreitet die Ringkampfgemeinschaft am Samstag, 3. November, 20 Uhr, gegen den Tabellenvorletzten AV Germania Sulgen. Der Kampf findet in der Hockenheimer Jahnhalle statt. Die Gäste aus Sulgen müssen auf eine gebrauchte Hinrunde zurückblicken und bereits jetzt um den Klassenerhalt bangen. Auch diesen Hinkampf gewann die RKG mit 19:8.

Die Reilinger müssen zum Rückrundenauftakt weiterhin auf ihren geplanten Athleten für die Klasse bis 80 Kilo Greco, Eric Ritter, verzichten. Der Neuzugang verletzte sich beim Auswärtskampf in Schorndorf am Ellenbogen. Ansonsten kann Coach Laier wahrscheinlich auf alle seine Athleten zurückgreifen, was die Ringkampfgemeinschaft in beiden Kämpfen zum Favoriten macht. Gelingt es den Reilingern, das Momentum der Hinrunde mitzunehmen, dürfte die RKG auch in der Rückrunde nur schwer zu schlagen sein. hef

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 31.10.2018