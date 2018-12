RKG trotz Niederlage spitze

Im Schlussspurt der Ringen-Regionalliga scheint den Spitzenteams die Luft auszugehen. Der Tabellenführer RKG Reilingen/Hockenheim musste beim SRC Viernheim eine knappe 14:15-Niederlage hinnehmen, bleibt allerdings dank der Misserfolge vom ASV Schorndorf und dem KSV Schriesheim weiter Spitzenreiter.

Die Reilinger erwischten einen Start nach Maß: Daniel Layer (57 Kilo Greco) erfüllte seine Pflichtaufgabe und gewann gegen Finn Strohmer technisch überlegen. Im Schwergewicht (130 Kilo Freistil) musste Ali Azimzada über die volle Distanz gegen den Polen Jakub Brylewski gehen und konnte bei seiner 3:14-Niederlage keine Akzente setzen. Igor Chichioi (61 Kilo Freistil) bleibt weiter ungeschlagen. Und auch Evgenij Titovski (98 Kilo Greco) fuhr weitere Punkte für die RKG ein. Vor der Pause gab es dann noch einen Dämpfer für die Reilinger: Robin Laier (66 Kilo Greco) gelang es gegen den starken Pascal Hilkert nicht, an seine Leistung vom Hinkampf anzuknüpfen. Der RKG-Athlet verlor überraschend hoch mit 0:9, womit der Pausenstand von 11:6 für die Gäste feststand. Es deutete sich bereits nach den ersten fünf Kämpfen an, dass das Derby bis zum Ende hochspannend bleiben würde.

In der Klasse bis 86 Kilo Freistil verlor Thilo Dicker gegen den Favoriten Matthias Schmidt mit 0:9. Und auch Kevin Schellin (71 Kilo Freistil) unterlag mit 6:16. Somit gingen die Gastgeber zum ersten Mal an diesem Abend in Führung. Zwar brachte Ludwig Weiß (80 Kilo Greco) die RKG mit seinem 17:7-Sieg nochmals in Front, doch der SRC war im Weltergewicht einfach zu hochklassig besetzt. So verlor Christian Schöfer (75 Kilo Greco) gegen den Viernheimer Siegringer Florian Scheuer mit 0:5, was Schlussringer Robin Keck (75 Kilo Freistil) zum dritten Mal in Folge mit einem Unentschieden in den letzten Kampf des Abends schickte. Bis vier Sekunden vor Kampfende war der Reilinger noch mit 2:1 in Führung. Doch sein Gegner Sebastian Schmidt setzte noch eine Zwei-Punkte-Wertung drauf und sicherte den Sieg.

RKG-Geschäftsführer Michael Müller mahnt an: „Heute fehlte uns das Glück. Auch wenn wir weiterhin an der Tabellenspitze stehen, müssen wir in den letzten beiden Kämpfen unsere Höchstleistung abliefern.“ hef

