RKG voller Optimismus

Nach einem Rückrundenauftakt, bei dem alles perfekt bis auf das Ergebnis lief, muss die RKG Reilingen/Hockenheim nun am Samstag die mit Abstand weiteste Auswärtsreise zum RV Lübtheen antreten (19.30 Uhr). Für die Ringer aus Mecklenburg-Vorpommern, die in der Hinrunde mit nur zwei Siegen hinter den Erwartungen zurückblieben, wird es der erste Kampf der zweiten Saisonhälfte sein. Die Ringkampfgemeinschaft tritt die Reise in den Nordosten, nachdem sie dem Spitzenteam aus Nackenheim am letzten Kampftag Paroli geboten hat, voller Optimismus an.

Die Gastgeber haben mit Arthur Omarov einen der Topscorer der bisherigen Bundesliga-Runde in ihren Reihen. Der Tscheche blieb bisher im Schwergewicht ungeschlagen und kann in der Rückrunde in seiner eigentlichen Gewichtsklasse, dem Halbschwergewicht im klassischen Stil, nochmals nachlegen. Für den RVL wird es im Duell mit den Kurpfälzern darum gehen, den Abstand nach unten zu vergrößern, während die RKG mit einem Sieg den Anschluss zum RC Merken finden und das Tabellenende verlassen will.

Einige Schwächen ausgemerzt

Bei der RKG, bei der Olympiasieger Taha Akgül (130 Kilo Freistil) zuletzt ein siegreiches Debüt feierte und Neuzugang Süleyman Demirci (98 Kilo Greco) einen starken ersten Bundesligakampf gegen Denis Kudla lieferte, gab dieser Kampf bereits Anzeichen, dass einige Schwächen der Hinrunde ausgemerzt wurden. Auch der Ungar Robert Fritsch blieb weiter ungeschlagen und geht als einer der Topathleten voran. hef

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.11.2019