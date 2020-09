Robin Erb: Die meisten haben sich gut gehalten

Die Aufstiegsfeier 2019/20 wird Robin Erb wohl weniger in Erinnerung bleiben. Grund dafür ist aber nicht die Tatsache, dass die Party feuchtfröhlich verlief, sondern eher, weil sie aufgrund der Corona-Pandemie verhalten ausfiel. „Das ist aber auch wirklich der einzige Wermutstropfen, der sich mit diesem Erfolg verbinden lässt“, sagt der Trainer des TV Eppelheim.

Ab dieser Saison geht es für den TVE wieder in der Badenliga um Punkte. Dort warten nicht nur attraktive Gegner, sondern auch besondere Herausforderungen. Beim ersten Heimspiel gegen die TSG Wiesloch dürfen unter Einhaltung der Hygienebestimmungen rund 150 Zuschauer dabei sein. „Wir freuen uns darauf. Wiesloch ist ein etablierter Club. Die Leistungsfähigkeit meiner Mannschaft ist aber nur schwer einzuschätzen. Da wir den Gegner nicht wirklich kennen, wollen wir uns auf unsere Stärken fokussieren“, meint Erb.

Von Vorteil ist es da sicherlich, dass die Spieler über die lange Pause hinweg es nicht haben schleifen lassen. Erb ist mit der Arbeit seiner Truppe zufrieden: „Ich hatte schon etwas Sorge, dass Form und Fitness über die lange trainingsfreie Zeit etwas gelitten haben, aber da muss ich den Jungs ein Kompliment machen, die meisten haben sich gut gehalten. Und auch sonst konnte die Truppe ihren guten Teamgeist, der sie besonders auszeichnet, beibehalten.“

In personeller Hinsicht gibt es den Verlust einer Führungspersönlichkeit zu beklagen: Christopher Föhr hatte in sportlicher Hinsicht aber auch schon im Vorjahr aufgrund einer Knieverletzung nicht mehr zu den Leistungsträgern gehört. Wichtige Säulen wie Sebastian Scheffzek, Mirko Hess, Philipp Stotz und Dominik Sommer konnten aber gehalten werden und deswegen ist der Klassenerhalt durchaus realistisch.

„Bin ein bisschen neidisch“

Erb freut sich aber in erster Linie auf die Spielklasse: „Ich hätte mit dem TVE gerne in der Badenliga gespielt, das hätte mich in meiner aktiven Zeit gereizt. Aber leider haben wir den Sprung damals verpasst. Ich bin schon ein bisschen neidisch auf die Truppe. Es gibt keine Liga, die unserem Verein, der seinen Spielern kein Geld bezahlen kann, mehr bieten könnte.“ So klingt Vorfreude. Los geht das Abenteuer am Sonntag, 20. September, um 16.30 Uhr. mjw

Kader: Trainer: Robin Erb und Sebastian Dürr. Tor: Arthur Heimbrecht, Felix Schäfer, Niclas Brendel, Martin Kriechbaum. LA: Mirko Hess, Johannes Spannagel, Kevin Trautner, Patrick Brendel. RL: Leon Dennhardt, Yannick Marz. RM: Julius Jäger, Philipp Stotz, Dominik Sommer. RR: Sebastian Scheffzeck. RA: Dane Späth, Carsten Geier, Felix Fischer. Kreis: Alex Huckele, Michael Hofmann, Dennis Schäfer, Andy Trick.

