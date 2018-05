Anzeige

Beim Heideseetriathlon des TV Forst starteten mit Andrea Hick, Christian Klefenz, Thorsten Maier und Andris Rodewald vier Triathleten der ASG Hockenheim auf der leicht verkürzten olympischen Distanz.

So stürzten sich die Vier bei bescheidenem Wetter im Neopren in den Heidesee, wo 1000 Meter zu absolvieren waren. Der Wettergott hatte ein Einsehen mit den 351 Starterinnen und Startern und ließ es zumindest nicht mehr erneut regnen. Auf der 32 Kilometer langen Radstrecke mussten die Athleten dennoch mit heftigen Windböen und nasser Fahrbahn zurechtkommen. Die Laufstrecke war mit 7,5 Kilometer zu bewältigen. „Es war mein erster Triathlon 2018 und ich wollte meinen aktuellen Fitnessstand nach den unzähligen Trainingsstunden in der kalten Jahreszeit testen“, so Christian Klefenz, der in seiner Altersklasse TM 35 den 15. Platz (1:41,07 Stunde) erreichte.

„Die Fans Heidi Zahn, Torsten und Nicolas Neumann haben uns toll angefeuert“ freute sich Andrea Hick über die Unterstützung an der Strecke. Sie kam auf Platz vier in ihrer Altersklasse TW 50 (2:10,35). Andris Rodewald, schnellster ASGler, startete in der TM 25 und wurde Achter (1:35,56), Thorsten Maier landete in der Altersklasse TM 40 landete auf Platz 25 (1:47,31). ska