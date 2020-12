Rohm wird Vertreter der Lizenzvereine

Jürgen Rohm, geschäftsführender Vorstand des SV Sandhausen, gehört ab sofort auch dem Vorstand des Badischen Fußballverbandes (BFV) an. Beim 39. ordentlichen Verbandstag des BFV am 28. November (wir berichteten) wurde Rohm (Bild) als Vertreter der Lizenzvereine in den Verbandsvorstand berufen. In der anschließenden Vorstandssitzung wurde er in seiner Position bestätigt.

„Ich nehme die Position im Vorstand des Badischen Fußballverbandes sehr gerne an und freue mich darauf, künftig als Bindeglied zwischen den Lizenzvereinen in unserer Region und unserem Fußballverband zu fungieren“, sagt Rohm zu seiner neuen Aufgabe. Er ergänzt: „Im Sinne der Lizenzvereine werde ich unsere Interessen vertreten und unsere Standpunkte im Austausch einbringen. Ich bin davon überzeugt, dass in der Zusammenarbeit mit den Kollegen im Verbandsvorstand und mit dem gewählten Präsidium des Badischen Fußballverbandes in der nun begonnenen Legislatur sehr gute Ergebnisse erzielt werden – zum Wohle des Fußballs in unserer Region.“ zg/Bild: SVS

