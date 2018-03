Rohrhof baut Führung aus

Anzeige

SV 98 II – SV Altlußheim 3:3 (3:1)

Die Zuschauer bekamen zwar ein torreiches Spiel zu sehen, dennoch boten beide Mannschaften nur „Hausmannskost“. Die Gäste gingen durch ihren Kapitän Ümit Basar früh in Führung (6.). Doch der Ausgleich durch Tolga Azman ließ nicht lange auf sich warten (10.). Bis zum Seitenwechsel lagen die Platzherren durch Tore von Pouria Farkhondeh (32.) und Kevin Limbeck (36.) mit 3:1 in Führung. Doch im zweiten Spielabschnitt war vom SV 98 II nichts mehr zu sehen und so kamen die Gäste durch ein Eigentor von Batuhan Ceylan (72.) und Christopher Anti (77.) noch zum Ausgleich.

Pfingstberg – Plankstadt II 3:2 (1:0)

Auf neuem Hybridrasen untermauerte der SC Pfingstberg-Hochstätt seine Heimstärke und besiegte die abstiegsbedrohte TSG Eintracht Plankstadt. Dabei verspielten die Pfingstberger eine Zwei-Tore-Führung, kamen dann aber kurz vor dem Ende doch noch zum 3:2.

Oftersheim – Neckarhausen 1:0 (0:0)

Die SG Oftersheim bezwang in einem zähen Spiel den FC Viktoria Neckarhausen. Erst ein Doppelwechsel in der zweiten Halbzeit brachte neuen Schwung ins Offensivspiel der Oftersheim, die per Strafstoß in der 57. Minute den Siegtreffer erzielten. lof

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.03.2018