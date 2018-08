Rohrhof trifft „Wundertüte“

Für den SV Rohrhof II geht es in der Fußball-Kreisklasse B am Wochenende ins erste Heimspiel der Saison. Trainer Daniel Bittmann war froh, dass mit dem 0:0 in Oftersheim vor einer Woche die Vorbereitungsphase geendet hat. „Einige Spieler waren zu Beginn der Vorbereitung in Urlaub oder sind angeschlagen eingestiegen“, blickt Bittmann zurück. „In den beiden Wochen vor dem Saisonstart und auch in der zurückliegenden Woche war es viel besser. Wir hatten bis zu 20 Mann im Training und haben hart gearbeitet.“

Dennoch dosiert Bittmann das Trainingspensum entsprechend, um die Mannschaft auf den Stand zu bringen, der für die lange Saison erforderlich ist. „Wir brauchen sicher noch ein paar Wochen, bis wir da sind, wo wir hinwollen“, so der Coach. Als eine der wenigen Mannschaften im Fußballkreis verzichtete der SV Rohrhof II auch auf eine Teilnahme am Kreispokal und absolvierte stattdessen lieber ein Trainingslager.

Mit Blick auf die kommende Partie gegen die TSG Rheinau II rechnet Bittmann mit einer Wundertüte. „Sie sind schwer einzuschätzen.“ Dennoch wolle man sich weniger nach dem Gegner orientieren und sich auf die eigenen Fähigkeiten berufen und verlassen. „Wenn wir das abrufen, was wir uns vorgenommen haben und können, wird es schwer, uns zu schlagen“, prophezeit er. „Punkte wollen wir keine herschenken.“ Auch nicht zum Auftakt gegen Rheinau II. wy

