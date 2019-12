Rohrhofer Nachwuchskicker holen Staffelsieg

Nach einer außergewöhnlichen Saison ist es der E2-Mannschaft des SV Rohrhof gelungen, ungeschlagen den Sieg in der Staffel 9 des Fußballkreises Mannheim zu erringen. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die junge Mannschaft, zusammengesetzt aus E- und F-Junioren, diesen Erfolg bereits in ihrer ersten E-Jugend-Saison erzielen konnte. Fünf Spieler wurden für das Perspektivteam des SV Sandhausen ausgesucht, dies unterstreicht die gute Nachwuchsarbeit beim SV Rohrhof, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Gewinnerteam: Pietro Poutachidis (v. l.) , Julian Weber, Muharrem Yüceer, Dear Totaj, Nick Hermann, Leandro Weber, Max Birke, Devin Hartmann, Ben Schwander, Tim Seidel, sowie liegend Janne Scheel (l.) und Simon Federer. Auf dem Bild fehlen Damiano Orazio und Liam Sturm. zg/Bild: Schwenzer

