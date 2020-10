Rote Laterne soll bald woanders leuchten

Nach null Punkten und 2:36 Toren in den ersten vier Punktspielen, konnte der freie Fall in den vergangenen drei Partien, in denen es einen Zähler bei „nur“ 2:6 Toren gab, abgebremst werden. Die Aussicht, dass der SV Altlußheim II in der Fußball-Kreisklasse B1 die Rote Laterne demnächst auch in die Hofeinfahrt eines Ligakonkurrenten stellt, ist dabei gar nicht so schlecht. Inzwischen geht das A-Liga-Team in der zweiten Mannschaft in der B-Klasse auf Torejagd (wir berichteten).

„Wir wollen ein paar Plätze gutmachen und natürlich Spaß am Fußball haben“, verdeutlicht Trainer Veysel Beyaz die kurzfristigen Ziele mit seinem alten neuen Team. 18 Mann umfasst sein Kader in der B-Klasse nun, der bisherige Coach Marco Kirrmaier ist in den Trainerstab der ersten Mannschaft aufgerückt.

Das neue Gesicht des SV Altlußheim II soll nun der FV 08 Hockenheim II zu spüren bekommen, der am Sonntag seine Aufwartung beim Schlusslicht macht. Für Beyaz ist es ein Wiedersehen mit einem guten Bekannten. „Hockenheim II kenne ich als Mannschaft sehr gut. Mit Trainer Ever Kassel habe ich schon zusammengespielt. Er ist ein guter Fußballer und auch ein guter Trainer“, sagt Beyaz. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe und natürlich wollen wir unseren ersten Dreier einfahren.“ Mit einem Sieg gegen die Rennstädter könnte für den SV Altlußheim II gleich zwei Mannschaften hinter sich lassen – ein Gefühl, dass es letztmalig Ende August 2019 gab. wy

