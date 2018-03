Rothausky und Ruppert sind am Start

Anzeige

Die KG Laudenbach/Sulzbach ist am Wochenende (Freitag, 16. bis Sonntag, 18. März) Ausrichter der deutschen Meisterschaften im Ringen der Junioren im griechisch-römischen Stil im Altersbereich zwischen 17 und 20 Jahren. Die Wettkämpfe finden ab Samstag, 9.30 Uhr in der Hans-Michel-Halle in Hemsbach statt, wobei zum gleichen Zeitpunkt die Titelkämpfe im freien Stil der Junioren und Juniorinnen in Bad Kreuznach ausgetragen werden.

Für die Kämpfe in Hemsbach haben sich insgesamt 106 Starter in zehn Gewichtsklassen gemeldet. Der Nordbadische Ringer-Verband (NBRV) ist mit zwölf Athleten vertreten. Waren die Titelkämpfe im Vorjahre mit dem Sieg von Paul Schüle (Ziegelhausen), dem zweiten Platz von Adrian Günay (Ispringen) sowie dritten Plätzen von Mirko Hilkert (Sulzbach) und seinem Bruder Pascal, die in diesem Jahre aus Altersgründen nicht mehr bei den Junioren starten können, recht erfolgreich, wird es diesmal weitaus schwerer.

Celine Mehner hat’s schwer

Die Hoffnungen auf Medaillen tragen mit Julian und Florian Scheuer zwei Lokalmatadoren des RSC Laudenbach. Für die weiteren zehn NBRV-Starter wird es bei den Junioren recht schwer, sind die meisten erst in diesem Jahre in die Juniorenklasse aufgestiegen. Im Aufgebot des NBRV für Hemsbach steht auch Paul Rothausky von der RKG Reilingen/Hockenheim, der bereits DM-Erfahrung aufweisenj kann.