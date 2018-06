Anzeige

Die Bezirksmeisterschaften des Tennisbezirks Rhein/Neckar-Odenwald im Badischen Tennisverband fanden für die Erwachsenen in Hockenheim statt, die Seniorinnen und Senioren spielten in Ketsch.

Die Gesamtteilnehmerzahl lag bei knapp 100 und man konnte mit drei Wettbewerben bei den Aktiven sowie fünf bei den Senioren eine ordentliche Resonanz verbuchen. Die Jugendlichen trugen ihre Bezirksmeisterschaften in Leimen aus. Folgende Konkurrenzen griffen ins Turniergeschehen ein: Herren A, Herren B, Damen A, Herren 30, Herren 40, Herren 50, Herren 55, Damen 50. Da für die erwachsenen aktiven Damen, Herren und Senioren die Wettbewerbe als DTB-Ranglistenturnier und LK-Turnier ausgeschrieben waren, konnte man auf der Tennisanlage an der Dresdener Straße hochklassige Begegnungen erleben. Zahlreiche Aktive bewunderten die Anlage im ehemaligen Gartenschaugelände.

Versorgt wurden die Spieler mit Snacks und Getränken von der Vorsitzenden des TCH, Elfi Büchner, und von Vergnügungswartin Bettina Baumann. Da der Tennisbezirk als Ausrichter auf Turnierhaus und Lautsprecheranlage, die für den Rennstadt-Cup zur Verfügung stehen, zurückgreifen konnte, kam auch bei dieser Veranstaltung eine beeindruckende Turnieratmosphäre auf. Vom TC Hockenheim war Alex Roubanis am Start, der in seiner Spielgruppe den zweiten Platz erreichte. Die Endspiele am letzten Turniertag konnten wegen Regen nicht mehr im Freien ausgetragen werden, die Akteure mussten in die Tennishalle des TCH ausweichen.