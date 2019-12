Routinier verpflichtet

Vor der Regionalliga-Eishockey-Partie des EC Eppelheim (16 Punkte) beim nicht einholbaren Tabellennachbarn ESC Hügelsheim (20) am Samstag (19.30 Uhr), vermeldete der ECE zwei Neuzugänge. Nach dem Abgang von Aiden Wagner (zu Heilbronn II) kommt vom Stuttgarter EC Abwehrroutinier Martin Williams. Ein Mann für die Offensive ist Marc Brenner, der nach zweijähriger Abwesenheit von EKU Käfertal zurück ins Icehouse kommt.

Mit Williams erhalten die Eisbären eine echte Verstärkung in der Defensive. Der 44-jährige US-Amerikaner hat in seiner Laufbahn schon viele Stationen durchlaufen, war zuletzt für die Ligarivalen Heilbronner EC II und Stuttgart aktiv. Für den HEC erzielte der Abwehrspezialist in 22 Saisonspielen 2018/19 zwölf Scorerpunkte und ist somit auch für die Offensive eine Bereicherung. Beim SEC war der 44-Jährige als Nachwuchstrainer aktiv und hatte nur einen Regionalligaeinsatz.

Marc Brenner folgt dem Beispiel seines jüngeren Bruders Tim und ist wieder da. Zur letzten Runde suchte Marc Brenner eine neue Herausforderung und wechselte zu den Nachbarn nach Mannheim. Dabei blühte der Offensivspieler auf und erzielte in 21 Saisonspielen 18 Scorerpunkte, darunter acht Tore.

Wiedersehen mit Drewniak

In Hügelsheim schwingt ein alter Bekannter das Trainerzepter. Richard Drewniak war von 2016 bis 2018 in Eppelheim zunächst Teammanager und dann Teammanager und Coach. Allerdings läuft es bei den Baden Rhinos momentan nicht rund – das 0:9 bei Primus Ravensburg zuletzt war schon die vierte Niederlage in Folge.

Derweil bekommt es die Eppel-heimer Reserve in der Landesliga mit der TSG Reutlingen zu tun. Die Gäste sind Tabellennachbar, haben bei einem Spiel mehr drei Punkte (12) mehr auf dem Konto. zg/sz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.12.2019