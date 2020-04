Ruben packt den Rucksack für ein Ganzkörpertraining

4 Fotos ansehen Dieses Training lehnt sich an die Kettlebellswings an, eine sehr effektive Bein-, Gesäß- und Rückenübung. Stellt euch gerade und aufrecht hin, haltet euren Rucksack oben an der Schlaufe und hebt ihn mit gestreckten Armen vom Boden ab. © Pfitzenmeier

Natürlich haben wir uns gefragt, wie man ein Training, welches normalerweise mit Gewichten durchgeführt wird, „wohnzimmertauglich“ abgewandelt werden kann. Dabei hatte Ruben Müller die tolle Idee, einen Rucksack mit Gewicht zu füllen, zum Beispiel mit Büchern oder Wasserflaschen.

Das Gewicht im Rucksack kann individuell – je nach Fitnesslevel – angepasst werden. Der gefüllte Rucksack dient bei diesem Work-out also als Ersatzgewicht – mal als Hantel, mal als Kettlebell. Also: Rucksack packen und los geht’s: Wir geben an dieser Stelle wie immer zwei Ideen, im Video auf unserer Internetseite gibt es die komplette Anleitung.

Erste Übung (Bilder 1 und 2): Dieses Training lehnt sich an die Kettlebell-swings an, eine sehr effektive Bein-, Gesäß- und Rückenübung. Stellt euch gerade und aufrecht hin, haltet euren Rucksack oben an der Schlaufe und hebt ihn mit gestreckten Armen vom Boden ab. Schwingt den Rucksack nach hinten bis die gestreckten Arme die Beininnenseiten berühren und schwingt dann nach oben durch. Wenn sich der Rucksack auf Höhe der Schultern befindet, kehrt ihr die Bewegung aktiv wieder nach unten um. Die Beine sind dabei gebeugt, wenn der Rucksack nach unten geführt wird und werden ganz gestreckt, das Gesäß fest angespannt, wenn der Rucksack auf seinem Weg nach oben ist.

Video Sport Fitness für zu Hause (11/30) - Fitness für alle - 03:11 Ruben Müller, Experte der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, zeigt ein Work-out mit einem Rucksack. Das Training ist für alle geeignet. Ruben Müller, Experte der Pfitzenmeier Premium-Clubs und -Resorts, zeigt ein Work-out mit einem Rucksack. Das Training ist für alle geeignet.

Zweite Übung (Bilder 3 und 4): Unsere zweite Übung ist für die Schultermuskulatur. Im Stand greift ihr wieder euren Rucksack an der oberen Schlaufe und zieht ihn mit gebeugten hohen Ellenbogen bis unter das Kinn – je schwerer das Gewicht des Rucksacks, desto intensiver das Work-out. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.04.2020