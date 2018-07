Anzeige

Auch nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nach der Vorrunde geht das Public Viewing in der Fan-Arena Sandhausen im BWT-Stadion am Hardtwald weiter.

„Die vielen positiven Rückmeldungen zur Fan-Arena haben uns bestätigt, trotzdem das Public Viewing wie geplant fortzusetzen. Wir werden mit Beginn der Viertelfinalspiele am Freitag, 6. Juli wieder öffnen“, bestätigt Volker Piegsa, Geschäftsführer für Finanzen und Organisation.

Über 13 000 Besucher haben die drei Gruppenspiele der deutschen Mannschaft verfolgt. Trotz des enttäuschenden Ausscheidens war die Stimmung in der Fan-Arena großartig, wissen die Verantwortlichen des SV Sandhausen.