Rückhalt, Teamplayer und Führungsspieler

In der Fußball-Kreisklasse A1 gibt es in der derzeit unterbrochenen Saison genau zwei Akteure, die alle absolvierten Spiele über die volle Distanz bestritten haben. Mit Canay Keklik und Ricardo Alonso stehen kurioserweise beide beim SV Altlußheim unter Vertrag. Wir haben geschaut: Wer sind auch bei den anderen Vereinen die Dauerbrenner in dieser Saison und was macht sie

...