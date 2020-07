Rückkehrer für Plankstadt

Fußball-Kreisligist TSG Eintracht Plankstadt hat für die kommende Saison – wann immer auch sie starten wird – ein altbekanntes Trio zurück an die Jahnstraße gelotst.

Manuel Tropf lief zuletzt für die SG ASV/DJK Eppelheim II in der Kreisklasse B auf und soll mit seiner Zweikampfstärke dem Mittelfeld Stabilität verleihen. Er hatte bereits bis 2014 für Plankstadt gespielt. Marc Riedel kehrt von den FT Kirchheim aus der Landesliga zurück und Abwehrspieler Sebastian Mertens trug in der vergangenen Saison das Trikot des SV Rohrhof (Kreisklasse A). In der Saison 2018/2019 absolvierte er 22 Spiele für die TSG Eintracht. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.07.2020