Rückkehrer Robin Laier will die Trendwende schaffen

Zwei bittere Niederlagen aus den letzten beiden Kämpfen der Regionalliga nagen nicht nur am akribisch aufgebauten Selbstvertrauen der Ringer der RKG Reilingen/Hockenheim, sondern ließen auch den mühsam erarbeiteten Vorsprung des Tabellenführers auf einen Punkt schrumpfen. So sieht es vier Kampftage vor Saisonende nach einem Herzschlagfinale aus, bei dem die Ringkampfgemeinschaft jeden Zähler mitnehmen sollte.

Jetzt kommt der Athletenbund aus Aichhalden, der aktuell den siebten Tabellenplatz belegt. Um gegen die Südbadener zu bestehen und dem aktuellen Negativtrend entgegenzuwirken, wird eine Topleistung nötig sein, schließlich gewann der Athletenbund überraschend in Schriesheim.

Die Gäste trumpfen vor allem in den unteren Klassen auf: So wird es RKGler Daniel Layer in der Klasse bis 57 Kilo Greco wohl mit dem bisher ungeschlagenen Radostin Shindov zu tun bekommen. Gegen Weitenau/Wieslet bot Layer dessen Bruder Svetlin Paroli und verlor nur unglücklich. Und auch im Leichtgewicht (66 Kilo) sind die Südbadener mit dem Rumänen Nicolae Acris hervorragend besetzt.

Schwere Aufgabe für Azimzada

Bei der RKG wird Robin Laier wieder zurückkehren, was dem Team weitere Stabilität verleihen dürfte. Ali Azimzada gelang mit seinem Sieg der lang ersehnte Befreiungsschlag, allerdings erwartet den Freistil-Spezialisten mit Andreas Trost eine sehr schwere Aufgabe. Die mittleren Klassen werden wohl wieder die Entscheidung bringen. Trotz der schlechten Form der letzten Kämpfe soll der Turnaround geschafft werden. Denn die Schorndorfer lauern schon.

Wieder in die Erfolgsspur zurück wollen die Oberliga-Ringer des KSV Ketsch gegen den KSV Hemsbach. Den Vorkampf gewannen die Ketscher auf Hemsbacher Matte mit 26:12 und sind auf eigener Matte klarer Favorit. Doch Markus Herzog, der Vorsitzende des KSV Ketsch, sieht die Sache nicht so einfach: „Wir werden die junge Hemsbacher Mannschaft nicht unterschätzen, zumal wir selbst einige Besetzungsprobleme haben.“ Die Ketscher haben sich auf eine schwere Prüfung eingerichtet. „Wir versuchen, mit einer optimalen Aufstellung Hemsbach zu schlagen, wir müssen unsere Ausfälle gut kompensieren und taktisch aufstellen. Dann ist ein Sieg, mit dem ich auf alle Fälle rechne, möglich.“

Ohne Abstiegsangst

Verbandsligist ASV Eppelheim hat gegenüber dem Rangletzten Viernheim, der zuletzt gegen dem unvollständig angetretenen ASV Bruchsal zum ersten Sieg kam, wohl nur zwei Zähler Vorsprung und dürfte, da die Liga nicht vollständig besetzt ist, keine Abstiegsängste haben. Bei neun Mannschaften in dieser Liga, die „Sollstärke“ müsste zehn sein, kann am Ende der Runde der Letzte von seinem Abstiegsrecht Gebrauch machen oder in der Liga bleiben. Am Samstag droht den Eppelheimern gegen den SV Brötzingen (Vorkampf-Niederlage mit 4:32) eine weitere Punkteinbuße. hef/pw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.11.2018