Rückraumachse als Stütze in zweiter Hälfte

Das hatten sich die Gäste von der HG Oftersheim/Schwetzingen II sicher anders vorgestellt: Denn die Hausherren bezwangen Oberliga-Absteiger TSV Amicitia Viernheim mit 36:32 (16:18), sicherten sich damit wichtige Zähler im Abstiegskampf der Handball-Badenliga und stehen nun nur einen Punkt hinter den Südhessen, die am Anfang der Saison mit dem Wiederaufstieg geliebäugelt hatten.

Aber es war ein schwieriges Stück Arbeit, dass die Jungs der HG zu verrichten hatten. Lange verlief die Begegnung ausgeglichen. Die „höchsten“ Spielstände wie exemplarisch das 13:15 (27.) dürfen als Randnotizen angesehen werden. Die Partie entschied sich erst ab Mitte des zweiten Durchgangs. Dabei überzeugte der Gastgeber fast über die gesamte Matchdauer mit seiner spielerischen Anlage, trug den Ball fast durchgehend bis ins Tor, während die Viernheimer oft schnörkellos mit Einzelaktionen den Erfolg suchten – und lange Zeit auch fanden. Als HG-Coach Frederik Fehrenbach allerdings den gegnerischen (und früheren HG-) Spielmacher Holger Hubert in Manndeckung nehmen ließ, zog dieser mit einigen geschickten Kombinationen die gesamte Abwehr der Hausherren auseinander.

„Die erste Halbzeit war schon etwas problematisch“, meinte HG-Trainer Frederik Fehrenbach. „Die schnelle Mitte und die zweite Welle bekamen wir nicht in den Griff, genauso wie das Zusammenspiel von Holger Hubert mit Kreisläufer Jannik Geisler.“

Nerven liegen blank

Einen Regisseur mit Torjägerqualitäten hat aber auch Oftersheim/Schwetzingen in seinen Reihen. Nach dem 18:21 (34.) brach die Zeit von Christoph Lahme an. Er setzte geschickt seine Nebenleute wie Thorsten Micke ein und sorgte auch mit drei Treffern in dieser Phase dafür, dass sein Team nun mit 26:24 führte (44.). Dieser Umschwung war fast schon die halbe Miete, denn die Führung ließ sich die HG nun nicht mehr nehmen. Über 31:27 wurde der Gast nun mehrfach ausgekontert, bei dem scheinbar ab und an ein wenig die Nerven blank lagen, wie aus einigen verbalen Attacken geschlossen werden darf.

„In der zweiten Hälfte sind uns einige Sachen besser gelungen“, freute sich Fehrenbach nach Abpfiff. „Es spielte uns auch in die Karten, dass wir unsere Rückraumachse Micke, Lahme und Krepper zwischendurch schonen konnten und so hintenraus die größeren Reserven hatten. Deshalb ging der Sieg auch verdient an uns.“

HG: Steinbach, Hoppe; Micke (8), Gartner (6), Krepper (6), Hirsch, Fink (4), Lemke (3), Meyer (2/1), Wiegand (4/1), Lahme (3), Hakic. mj

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.12.2018