Rückschlag im Kampf um Ligaverbleib

Rückschlag für die TSG Eintracht Plankstadt im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga.:Beim 1. FC Mühlhausen unterlag die Elf von Trainer Moses Kopotz mit 1:4. „Ich bin enttäuscht über das Ergebnis, aber zufrieden mit unserem Auftreten“, erklärte Kopotz und sah das Resultat nicht dem Spielverlauf angemessen.

In der 24. Minute ließ Ex-Profi Thorben Stadler seine individuelle Klasse aufblitzen, schüttelte drei Plankstadter Gegenspieler ab und bediente Daniel Becker, der zum 1:0 traf (24.). Kurz vor der Pause eine klassische Situation, die die derzeitige Lage der TSG Eintracht widerspiegelt. Während der abstiegsbedrohte Tabellen-Dreizehnte das Glück nicht auf seiner Seite hat, nahm Mühlhausen eben jenes Glück in Anspruch und verwandelte den Rebound nach Pfostenschuss durch Christoph Kazmaier zum 2:0 (41.).

Rittmeier in die Spitze

In der Halbzeit stellte Kopotz um und beorderte seinen Außenverteidiger Steffen Rittmeier in die Sturmspitze, eine Maßnahme, die sich kurzzeitig auszahlen sollte: Mike Blumhardt beförderte einen langen Ball über die Mühlhausener Abwehrkette, Janzen bediente Rittmeier und dieser verwertete die Vorlage zum 2:1-Anschlusstreffer. Dann war Plankstadt gut im Spiel, brachte sich aber durch einen individuellen Fehler endgültig auf die Verliererstraße. Ein Plankstadter Defensivspieler übersah bei einem Rückpass auf Torhüter Marc Burger Mühlhausens Jörn Wetzel, der am TSG-Strafraum lauerte und das Geschenk zum 3:1 annahm (77.).

„Das hat uns dann den Stecker gezogen“, erklärte Kopotz den Knockout. In der 83.Minute machte Stadler das Ergebnis mit dem 4:1 zu deutlich. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mental stark ist“, unterstrich Kopotz seine Hoffnungen, den Relegationsplatz zu halten und so den Klassenerhalt zu buchen.

Plankstadt: Burger – Blumhardt, Rittmeier, Mertens, Azemi (63. Ebert), Badalak (73. Farkhondeh), Pfau, Hanbas, Wicker, Ghanadi, Cakmak (46.Janzen). wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.05.2019