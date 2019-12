Rückschlag im Rennen um Platz zwei

Die RKG Reilingen/Hockenheim II blieb am 16. Kampftag der Ringen Verbandsliga beim unumstrittenen Tabellenführer KSV Östringen mit einer 10:23-Niederlage zum zweiten Mal in Folge punktlos. Nur die drei Talente Ludwig Weiß, sowie Enrico und Angelo Baumgärtner gewannen an diesem Abend und schrieben Punkte für die Gäste an. Die RKG verpasste es gegen starke Östringer, ihre Topform vom Rückrundenstart zu finden und dem Tabellenführer Paroli zu bieten.

Im Verfolgerkampf um Platz zwei der Rangliste ist die Spannung nun mit fünf Teams zwischen 21 und 18 Punkten auf dem Höhepunkt. Die Ausgangslage für die RKG II ist dabei mit dem anstehenden Duell gegen den Tabellenletzten aus Brötzingen und dem Derby in Kirrlach recht komfortabel. hef

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.12.2019