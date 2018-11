Rumpftruppe gelingt Sprung ins Mittelfeld

Mit einer Rumpftruppe begaben sich die Badenliga-Handballer der HSG St. Leon/Reilingen am vergangenen Samstag auf die weite Fahrt nach Hardheim. Die äußeren Bedingungen für das dezimierte Team (man hatte verletzungs- und krankheitsbedingt nur neun Feldspieler und zwei Torleute zur Verfügung) waren denkbar ungünstig. Doch was ein solches Team mit großer mannschaftlicher Geschlossenheit und hervorragendem Team-Spirit zu leisten imstande ist, bewies die HSG-Truppe über 60 Minuten in eindrucksvoller Manier und gewann letztlich 26:24.

Schon auf der Hinfahrt hatte die engagierte Zeitnehmerin Doris Schmitt geunkt: „Im Bus ist noch Platz für zwei Punkte.“ Und dies verinnerlichte die Mannschaft offensichtlich, denn auf der Rückfahrt waren diese Plätze dann vollständig besetzt, brachte doch das HSG-Team mit einer engagierten und leidenschaftlichen Leistung zwei wichtige Zähler aus Hardheim mit nach Hause. Trainer Körner meinte: „Eine starke kämpferische Leistung, bei der das spielerische Element nicht zu kurz kam. Ein verdienter Sieg, weil Einstellung und Engagement stimmten. Hervorragende Mannschaftsleistung.“

Auch bewies das HSG-Team, dass es über 60 Minuten zu keiner Zeit nachlassen will und stets eine Antwort auf das Aufbäumen des TVH hatte. So war bezeichnend, dass die Gäste über die gesamte Spielzeit, wenn auch nur mit einem oder zwei Toren, in Führung lagen und auch nach vorübergehendem Ausgleich nicht in Hektik verfielen, sondern weiter sehr überlegt blieben. So meinte Andreas Rausch nach dem Spiel: „Wir haben heute clever zu Ende gespielt. Mit dem kleinen Kader, der hervorragend zusammengehalten hat und sehr engagiert zu Werke ging, haben wir dieses super Ding verdient gewonnen.“ In der stimmungsvollen Halle (dank der Trommler der HSG) behielt das HSG-Team bis zum Schluss einen kühlen Kopf und kam schließlich durch das technisch bessere Spiel und dem größeren Willen zu einem wichtigen und letztdlich verdienten Auswärtserfolg.

Defensive auf dem Posten

Die Defensive zeigte sich in den letzten Minuten auf dem Posten, vereitelte durch beherztes Eingreifen die Angriffsversuche der Gastgeber und kam durch zwei energische Einzelleistungen zum vorentscheidenden 23:25. Auch den 24:25-Anschlusstreffer konterte das HSG-Team eiskalt und verbuchte am Ende einen verdienten Auswärtssieg in Hardheim, durch den man sich in der Tabelle weiter nach oben schob.

HSG: Gabys, Jacobs; Bujdos (1), Rausch (1), Schmitt, Becker (1), Hühn (1), Bahr, Menger (9/3), Kleinlagel (4), Scholl (9). krau

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.11.2018