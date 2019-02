Groß war die Vorfreude der Sandhäuser Fans auf die Barkassenfahrt, die auf Einladung des „HSV Supporters Clubs“ vor dem Spiel in Hamburg zustande gekommen war. „Ich bin begeistert von der Barkassenfahrt, es ist alles top organisiert. Wir sind nun zwei Stunden mit dem Schiff auf dem Hamburger Hafen unterwegs und für heute Abend bin ich voller Zuversicht, dass wir die drei Punkte mit nach Sandhausen nehmen“, war SVS-Fan Christian Lenz auf der „Fantasia“ noch optimistisch. Der Wunsch nach einem Sieg erfüllte sich dann aber nicht.

„Der Anlass für die Barkassenfahrt war unser erstes Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga beim SV Sandhausen, wo wir alle sehr herzlich aufgenommen wurden. Daraufhin haben wir uns gedacht, dass wir den SVS-Fans etwas zurückgeben müssen. Eine Hafenrundfahrt in Hamburg ist eben das, was man in der Hansestadt erleben muss“, meinte Timo Horn, Abteilungsleiter des „HSV Supporters Clubs“.

Schon an den Tischen mischten sich die Fangruppen. „Es kamen viele Gespräche zustande und es herrschte eine freundschaftliche Atmosphäre. Uns zu dieser Fahrt einzuladen, war eine sehr schöne Geste. Genau so sollte es im Fußball sein“, fand Stefan Schwöbel vom SVS-Fanclub „Carpe Diem Sandhausen“.

Perfekte Stimmung

„Die Stimmung war perfekt und mit den HSV-Fans kamen tolle Gespräche zustande. Ich finde, es ist eine rundum gelungene Aktion“, meinte auch SVS-Anhängerin Nicole voller Euphorie.

Als die „Fantasia“ wieder anlegte, endete vorerst die Freundschaft zwischen SVS und HSV, denn dann ging‘s weiter ins Stadion. Aber sicherlich haben sich beide Fanlager nicht das letzte Mal gesehen – wann und wo auch immer. svs

