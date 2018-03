Anzeige

Für die beiden Starter aus der Region war bei der deutschen Meisterschaft der Ringer-Junioren nichts zu holen: Paul Rothausky (RKG Reilingen/Hockenheim) startete im griechisch-römischen Stil in Hemsbach und hatte in seinem Auftaktkampf Pech: Beim 6:6 gegen Cedric Riedel (KSV Pausa) entschied für den Sachsen die höhere Wertung, womit Rothausky ausgeschieden war und Rang neun belegte.

Moses-B. Ruppert vom KSV Ketsch stand im Aufgebot im freien Stil in Bad Kreuznach: In seinem Auftaktkampf gab es für ihn eine 2:13-Niederlage gegen Marcel Käppeler (KSV Taisersdorf) und Ruppert landete auf Platz 14. Auf einen Start in Bad Kreuznach musste die inzwischen für den AC Ückerath (NRW) kämpfende Reilingerin Celine Mehner verzichten. Die Titelverteidigerin und vierfache Jugendmeisterin der letzten Jahre musste die Teilnahme bei der DM wegen einer Verletzung kurzfristig absagen. pw