Saison in Baden wird zwei Wochen ausgesetzt

Der Tischtennissport in Baden macht ab Montag zwei Wochen Pause. Das zuständige Gremium des Badischen Tischtennis-Verbandes, bestehend aus Klaus Hilpp (Präsident), Hans-Peter Gauß (Vizepräsident Sport), Roland Pietsch (Fachwart Mannschaftssport), Wolfgang Heeren (Fachwart Einzelsport) und Jürgen Häcker/Roland Köhler (Vizepräsident Jugend) hat am Donnerstagabend beschlossen, auf die aktuelle Entwicklung der Covid-19-Zahlen zu reagieren und die Spielrunde vom 26. Oktober bis einschließlich Sonntag, 8. November, auszusetzen.

Dies betrifft alle Spielklassen innerhalb des Verbandsgebietes und alle Individualmeisterschaften. Betroffen sind davon auch die Bezirksmeisterschaften, die am 7./8. November in Wiesloch-Baiertal stattfinden sollten.

In der Oberliga wird weitergespielt

Davon nicht betroffen sind die Ligen des Deutschen Tischtennis-Bundes von der Oberliga aufwärts. Hier wird die Saison – wie bisher ohne Doppel – fortgesetzt. Der TTC Ketsch hat in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg am Samstag, 31. Oktober, also nicht Pause.

Das Präsidium des DTTB hatte sich für eine flexible Handhabung mit gegebenenfalls regionalen Unterbrechungen entschieden. Der Verband Tischtennis Baden-Württemberg setzt den Spielbetrieb nicht aus, ab sofort werden aber keine Doppel mehr ausgetragen, um kontaktlosen Sport zu ermöglichen.

An diesem Wochenende finden noch zwei Partien mit hiesigen Mannschaften statt. In der Verbandsklasse Nord der Männer erwartet die TTG EK Oftersheim den TTV Weinheim-West (Samstag, 18 Uhr, Schimper-Halle). Oftersheim strebt zwei Punkte an, da die Weinheimer bisher noch ohne Zähler Vorletzter sind. „Wir bauen auf unser oberes Paarkreuz mit Stefan Berlinghof und Tim Ackermann, die sechs Punkte holen können“, sagte Wolfgang Gericke. Das Spiel von Hockenheim gegen Buchen wurde verlegt.

In der Frauen-Verbandsklasse Nord erwartet der TTC Ketsch II am Sonntag (14 Uhr, Turnhalle am Rathaus) den TSV Viernheim. Beide weisen 2:2-Punkte auf. „Ich gehe von einem sehr knappen Spiel aus“, meinte Tanja Maurer.

