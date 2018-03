Anzeige

Beide hatten am letzten Spieltag der 3. Liga vor eigenem Publikum Negativerlebnisse zu verarbeiten. Jetzt stehen sich die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen (Achter) und der TGS Pforzheim (Neunter) im direkten Duell gegenüber.

Aber nicht nur die vergangenen (möglicherweise auch recht unerwartete) Niederlagen verbindet beide Teams, die im Tableau nur ein Punkt trennt. Der Saisonverlauf ist ungefähr ähnlich, beide bewegten sich ständig im breiten Verfolgerfeld der Spitzenpositionen. Im statistischen Mittel rangierten sie zwischen den Plätzen 6 und 7 mit leichtem Vorteil für die HG. Beide hatten auch immer wieder mit Ausfällen ihrer Protagonisten zu kämpfen, holten dabei trotzdem häufig Punkte und wollten im ausbleibenden Erfolgsfall dies normalerweise nicht dieser Tatsache zu schieben.

Unabhängig vom Gegner betreibt HG-Coach Holger Löhr seine Vorbereitung auf die Partie: „Wir müssen uns in erster Linie mit uns selbst beschäftigen. Das Spiel gegen Oppenweiler/Backnang war in vielerlei Hinsicht ein Rückschritt.“ Schließlich stehen im Restprogramm neben Pforzheim entweder Top-Teams (Nußloch, Rhein-Neckar-Löwen II) die oben mitmischen wollen, oder top-motivierte Gegner der HG gegenüber, da sie im Abstiegskampf stecken (Neuhausen/Erms, Dansenberg, Köndringen/Teningen). „Wenn wir es nicht verstehen, bis zum letzten Spieltag hart an uns zu arbeiten, könnten wir uns noch unsere ansonsten hervorragend verlaufene Saison noch kaputtmachen.“ Um dem entgegenzuwirken, sollen seine Spieler doch eine etwas andere Einstellung als die zuletzt präsentierte an den Tag legen. Auch erhoffe sich Löhr einen besseren, professionelleren Umgang mit den Themen Krankheit und Verletzungen. „Richtige Prophylaxe ist hier das Stichwort“, meint er und hofft auf einige Rückkehrer in den Kader.