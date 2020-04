Saison wird beendet

Nachdem sich der Deutsche Handballbund (DHB) intensiv mit den Folgen der Corona-Pandemie für den Spielbetrieb auseinandergesetzt und Empfehlungen ausgesprochen hat, sind jetzt Entscheidungen für alle drei Landesverbände und Handball Baden-Württemberg (HBW) gefallen. Die Präsidien der drei Verbände und der Vorstand von HBW haben gemeinsam die Beendigung der Runde 2019/20 beschlossen. Mit dieser Entscheidung sind alle weiteren Saisonspiele in den Baden-Württemberg-Oberligen und den Ligen der drei Verbände abgesetzt.

Der Präsident des Badischen Handball-Verbands (BHV), Peter Knapp (Oftersheim), meint: „Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass wir in ganz Handball-Deutschland, mindestens jedoch in Baden-Württemberg, in gleicher Weise mit der Situation umgehen. Deshalb begrüße ich die gemeinsame Entscheidung sehr.“

Harry Sauer (Vizepräsident Spieltechnik im BHV/Eppelheim) ergänzt: „Wir hatten uns in einer Arbeitsgruppe schon frühzeitig mit den verschiedenen Wertungsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Die Varianten haben wir akribisch ermittelt und nach dem Prinzip bewertet, wie wir die meisten Vereine in dieser schwierigen Situation zufriedenstellen können. Das ist uns gelungen. Und, dass der DHB-Bundesrat nun über dieses Quotienten-Schema – Punkte dividiert durch Spiele – für ganz Deutschland abstimmt, erfüllt mich mit Stolz.“

Pokal wird ausgesetzt

Es werde durch die abgebrochene Spielrunde 2019/20 „nur Gewinner geben“: keine sportlichen Absteiger, aber Teams, die aufsteigen können. Dadurch wird es in einigen Ligen zu einem erhöhten Teilnehmerfeld kommen. Mannschaften, die aus anderen als sportlichen Gründen eine Klasse tiefer melden wollen, wird dies gestattet. Für den BHV-Pokal 2020/21 hat das Präsidium eine Aussetzung beschlossen – um den Terminkalender nicht zu überfrachten. zg

