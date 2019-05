Sandhausens Achterbahnfahrt ins Happy End

Sandhausen feiert den Klassenerhalt in der 2. Liga. © dpa

„Vor zehn Wochen hätten wir den Relegationsplatz genommen“, sagte Dennis Diekmeier, der Kapitän des SV Sandhausen. Am 34. und gleichzeitig letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hatte sich der SVS aber in eine so gute Ausgangslage gebracht, dass sogar der direkte Klassenerhalt in greifbare Nähe gerückt war. Allerdings hat sich die Lage im Tabellenkeller noch einmal zugespitzt, denn während

...