SC 08 klar unterlegen

An Spannung ist in der Fußball-Kreisliga einiges geboten. Mit viel Glück wahrte der FV Leutershausen trotz der 1:3-Niederlage in Lützelsachsen. Die drei Vereine aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung verloren allesamt.

Reilingen – Wallstadt 0:4 (0:2)

Die Gäste präsentierten sich als absolute Spitzenmannschaft, waren den Gastgebern in allen Belangen überlegen. Sofort vom Anpfiff an nahm die Spvgg das Heft in die Hand und war lauffreudig, passsicher und zweikampfstark. Folgerichtig fiel nach 13 Minuten das 0:1. In der 24. Minute hatten die Gastgeber den Ausgleich auf dem Fuß, doch der zu unplatzierte Schuss von Patrick Rittmaier wurde auf der Linie geklärt. Beim Gegenzug verschätzte sich ein Reilinger Abwehrspieler, so dass Mario Marth freie Bahn hatte und auf 0:2 erhöhte. Der SC 08 war zwar bemüht, doch musste die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Selbst in drei Versuchen in der 33. Minute brachte es die heimische Offensive fertig, die vielbeinige Gästeabwehr zu überwinden. Es waren gerade zwei Minute in Hälfte zwei gespielt, da machte der starke Mario Marth mit einem Alleingang zum 0:3 den Sack endgültig zu. Steffen Schmitt hatte in der 53. Minute mit der einzigen Chance in Hälfte zwei Pech, als sein Linksschuss am Pfosten landete. Marius Geggus war in der 66. Minute für das 0:4 verantwortlich.

Viernheim – Ketsch II 2:1 (2:1)

Weil der TSV Amicitia Viernheim gegen die Spvgg Ketsch haufenweise Chancen liegenließ, geriet der knappe Sieg in der Schlussphase noch einmal gehörig in Gefahr.

Hockenheim – Phönix 1:2 (0:0)

Der MFC Phönix landete einen wichtigen Auswärtssieg und hat als nun 14. der Tabelle punktemäßig zu Platz zwölf aufgeschlossen. Der Sieg beim FV Hockenheim war etwas glücklich, aber beide Mannheimer Treffer waren unhaltbar. zg/bk

