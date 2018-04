Anzeige

Mit einem 6:2-Auswärtssieg beim 1.FC Turanspor Mannheim hat der SC 08 Reilingen ein klares Zeichen in Richtung Saisonfinale in der Fußball-Kreisliga geschickt. Zwar besteht für die Elf von Spielertrainer Patrick Rittmaier in keine Richtung eine Ligenveränderung an, dennoch wurde ein Signal an die anderen Vereine geschickt, dass der SCR nicht einfach ausklingen lässt.

Trotz des klaren Auswärtssieges zeigte sich der zur Perfektion neigende Rittmaier nicht vollends zufrieden. „Es war nicht unsere beste Leistung, aber unterm Strich muss man einen verdienten Erfolg quittieren“, sagt Rittmaier. „Bei konsequenter Chancenverwertung wäre sicher noch mehr drin gewesen. Spielerisch war das aber vollkommen in Ordnung.“ Das Resultat erscheint umso bestechender, je mehr man sich die personelle Situation der Reilinger vor Augen hält. „Die Spieler, die am Sonntag im Einsatz waren, sind im Trainings- wie Spielbetrieb schon die ganze Zeit dabei“, erklärt Rittmaier. Die Personalmisere führt gar soweit, dass das Spiel der zweiten Mannschaft beim KSC Schwetzingen im Vorfeld abgesagt werden musste.

Kader steht fast

Für Rittmaier und sein Team steht am kommenden Sonntag eine neue Prüfung an. Gegner ist dann die TSG Weinheim II, die in dieser Spielzeit nicht so richtig einzuordnen ist. „Wir haben in der Hinrunde 4:3 gewonnen, wobei wir früh mit 0:2 zurücklagen. Das gilt es zu vermeiden und wir versuchen wieder, unser Spiel durchzubringen“, fordert Rittmaier. Der sorgen- und druckfreie Ausklang der Saison befördert die Reilinger, die Planungen für die nächste Spielzeit voranzutreiben. 90 Prozent der jetzigen Mannschaft sind nach Rittmaier bereits für die neue Saison klar, zwei Neuzugänge sind zudem fix, deren Namen aber noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Mit der Rückkehr der Verletzten ist dem SCR somit in der neuen Saison eine ähnliche Rolle wie in diesem Jahr zuzutrauen.