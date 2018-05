Anzeige

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Gastgeber Glück, als ein Freistoß an der Latte landete (47.). Dieser Weckruf war das Signal für ein nun wesentlich engagierteres Spiel des SC 08. In der 59. Minute fiel nach einem Eckball von Patrick Rittmaier, der Ausgleich: Timo Brandenburger stand goldrichtig. In der 75. Minute hatte Steffen Schmitt mit einem Kopfball an die Latte Pech. Anschließend gab es ein offenes Spiel mit nur noch wenigen Torabschlüssen, so dass am Ende ein verdientes Unentschieden zu verzeichnen war.

Wallstadt – Neulußheim 1:2 (0:1)

Ein disziplinierter und engagierter SC Olympia erkämpfte sich in Wallstadt überraschend einen wichtigen Sieg. Wallstadt erspielte sich trotz drückendem Ballbesitz zu wenige Möglichkeiten und wurden schlussendlich von der cleveren Olympia eiskalt ausgekontert. zg

