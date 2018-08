Anzeige

Noch nie war sie vor so einer Kulisse gesprungen, 38 000 Zuschauer waren am Dienstagabend im Olympiastadion und machten mächtig Stimmung. Schließlich kämpfte Kugelstoßer David Storl parallel um Gold und Sprinterin Gina Lückenkemper um den Finaleinzug.

Nervös war sie kein bisschen, was sie selbst ziemlich überraschte. Die Kommunikation mit ihrem Trainer zwischen den Sprüngen war überaus schwierig. „Es war ein einziges Schreien“, berichtete Otchere lachend. Über die Höhe von 4,35 Metern brauchte sie drei Versuche, damit war in dieser Konkurrenz klar, dass sie die nächste Höhe überstehen musste, um das Finale zu erreichen. Doch die 4,45 Meter riss sie dreimal.

Zu gerne wäre sie am Donnerstagabend im Finale noch einmal gestartet, nun wird sie der Konkurrenz zuschauen und Teamkollegin Carolin Hingst die Daumen drücken. Auch das Männer-Finale interessiert sie sehr. „Ich bleibe noch bis Sonntag in Berlin und genieße das alles hier.“ Der weitere Saisonverlauf ist noch offen. Otchere und ihr Trainer Alexander Rupp hatten erst einmal nur bis Berlin geplant. Die 22-Jährige wird voraussichtlich noch das eine oder andere Meeting bestreiten und darüber hinaus weiter an ihrer Technik feilen und Erfahrungen sammeln. In nur drei Jahren von Null bis zur EM-Teilnahme in Berlin, das ist wahrlich eine außergewöhnliche Leistung. Von Jacqueline Otchere dürfte man in der Zukunft noch einiges hören.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.08.2018