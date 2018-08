Scharwatt: Scharte wieder auswetzen

Bereits der zweite Spieltag in der Landesliga beschert den Fußball-Freunden im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung das Derby zwischen der SG ASV/DJK Eppelheim und der Spvgg 06 Ketsch, das sicherlich viele Zuschauer in den Eppelheimer Sportpark lockt. Der FV Brühl hat den VfL Kurpfalz Neckarau zu Gast und möchte in der Heimbegegnung die Auftaktniederlage in Neuenheim vergessen machen. Die TSG

...