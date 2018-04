Anzeige

Born und Linsmayer fehlen

Tabellen und Statistiken interessieren Kenan Kocak nicht. Das machte Sandhausens Cheftrainer auch gestern während der Pressekonferenz wieder deutlich. „Mir geht es um Inhalte“, betonte er. Und eben diese Inhalte haben gegen St. Pauli gestimmt, wurden aus den zwei Wochen intensiver Trainingsarbeit mit auf den Platz genommen. So soll es auch gegen Greuther Fürth sein. „Wir fokussieren uns auf diese Begegnung und die Mannschaft stellt sich optimal darauf ein“, bekräftigte Kocak, der sich weder zu Prognosen noch zu Aufstellungen aus der Reserve locken lässt. Dafür versprach der 37-jährige Fußballlehrer, dass am Hardtwald kein Gegner unterschätzt wird. „Das können wir uns nicht erlauben. Fürth ist mit großen Ambitionen in die Saison gestartet.“ Und das käme nicht von ungefähr. Immerhin seien die Franken individuell und auf jeder Position doppelt gut besetzt. „Aber all das interessiert uns nicht“, versicherte Kocak.

„Wir schauen nur auf uns selbst“, ergänzte Schuhen. Man werde weiterhin jeden Tag an die Grenzen der eigenen Belastbarkeit gehen und da sein, sobald der Schiedsrichter anpfeift. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel (in zwölf Begegnungen gewann der SVS gegen das Kleeblatt nur zweimal) sei auch eine Wiedergutmachung auf der Tagesordnung, formulierte der 25-jährige Keeper vorsichtig. Sein Cheftrainer wurde da deutlicher: „Die Jungs sind gut drauf und heiß auf Freitag. Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden.“

Froh ist Kocak darüber, dass ein paar Langzeitverletzte zurückkehren. Andrew Wooten feierte nach siebenmonatiger Zwangspause gegen St. Pauli sein Comeback und dürfte auch gegen Greuther Fürth zum Einsatz kommen. „Wir sind froh, dass er wieder da ist“, freut sich Kocak. „Mit jeder Einheit macht er Fortschritte. Bald wird er uns wieder über die vollen 90 Minuten zur Verfügung stehen.“ Auch Richard Sukuta-Pasu ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ob es für das morgige Spiel reicht, ist fraglich. Mirco Born muss derweil nach einem Zusammenprall im Training mit einer leichten Gehirnerschütterung pausieren, Denis Linsmayer ist nach fünf gelben Karten für die Partie gesperrt. kaba

