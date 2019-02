Schicksal ist fast besiegelt

Theoretisch ist noch alles möglich, doch praktisch ist der VKC Eppelheim II so gut wie aus der 2. Bundesliga der Sportkegler abgestiegen. Nur noch zwei, besser drei Siege in den letzten drei Partien würden helfen – und die sind nicht zu erwarten. Schon gar nicht am morgigen Samstag (12.30 Uhr) beim Aufstiegsanwärter Stolzer Kranz Walldorf. Der hat nach den jüngsten Niederlagen von Pirmasens plötzlich wieder alle Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga. Erst eine Heimniederlage hat der Stolze Kranz kassiert, Akteure wie Frank Steffan Matthias Müller-Kurth oder Klaus Körner sind gerade zu Hause stark.

Dagegen hat der VKC II noch keinen Auswärtssieg erringen können und kommt in Walldorf seit Jahren eigentlich nicht zurecht. In der vergangenen Saison gab es eine Niederlage um 251 Kegel, nur ein Einzelergebnis lag über 940. Keine guten Vorzeichen für eine Überraschung. „Vielleicht können wir ja doch eine schaffen“, möchte Leonard Erni die Hoffnung noch nicht aufgeben. Bekanntlich stirbt die zuletzt. mra

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.02.2019