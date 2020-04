Schlechte Tänze und Geröllberge

Der „Blick ins Archiv“ ruft in der Zeit, in der die Fans auf Livesport verzichten müssen, immer wieder schöne Erinnerungen hervor. Diesmal bietet die Rubrik Siege, Trainer-Beurlaubungen und sogar Geröllberge spielen eine Rolle.

15. April 2015: „Schlechte Tänze müssen auch getanzt werden“, sagte Marcus Gutsche erleichtert. Der damalige Trainer der Ketscher Bären kann sich nur bedingt über den 27:24-Erfolg gegen die HSG Pforzheim freuen, denn die Leistung seiner Handballerinnen war im Nachholspiel mäßig. Am Ende interessierte den Trainer nur der Erfolg.

Eine ganz andere Gefühlslage dürfte Thomas Münch verspüren. Der Plankstadter wurde vom Fußball-Landesligisten FC Badenia St. Ilgen beurlaubt. Wieder Arbeit hat dagegen Frank Kramer. Der ehemalige Coach der TSG 1899 Hoffenheim übernimmt das Amt bei Fortuna Düsseldorf. Nach nur 17 Spielen und 145 Tagen ist für den gebürtigen Memminger schon wieder Schluss. Mittlerweile koordiniert er bei RB Salzburg den Nachwuchs.

15. April 2010: Die Tischtennis-Damen des TTC Ketsch kassieren zwar eine 6:8-Niederlage im letzten Saisonspiel, dennoch darf sich das Team aus der Enderlegemeinde über den Klassenerhalt in der Oberliga freuen. Spitzenspielerin Anke Haas sagt im Nachgang: „Uns sind keine Steine, sondern ganze Geröllberge vom Herzen gefallen.“ Das Szenario glich einem Krimi, denn bereits am Vorabend hatte der Konkurrent TSV Grafenau kampflos mit 8:0 gewonnen. Der TTC musste dadurch seinerseits mindestens vier Spiele gegen die TSG Steinheim für sich entscheiden. Die Punkte holten Katharina Thome, Christina Olbert (2), Anke Haas, das Doppel Haas/Olbert sowie Sabine Becker.

Großen Eindruck hinterließen auch die Turntalentschüler aus Neulußheim bei der baden-württembergischen Meisterschaft, die in der heimischen Halle stattfand. Sie hamsterten zahlreiche Titel und Medaillen. Unter anderem gewannen Kristina Lier, Katrin Pankratz, Viktoria Becker, Mischell Hohler und Christine Rübel. Die Turnerinnen der DJK Hockenheim sicherten sich indes den dritten Platz in der Verbandsliga beim Wettkampf in Freiburg.

Deutlich schlechter lief es für den SV Sandhausen. Für die Schwarz-Weißen war das 2:5 gegen Wacker Burghausen die zwölfte Saisonniederlage. Sie führte dazu, dass der SVS auf den elften Platz in der 3. Fußball-Liga zurückfiel. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.04.2020