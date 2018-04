Anzeige

Für die Kurpfalz-Bären gab’s in der 2. Handball-Bundesliga eine knappe 29:31-(12:19)-Niederlage bei der FSG Waiblingen-Korb. „Unser Schlussspurt kam zu spät“, urteilte Spielertrainerin Katrin Schneider nach der Begegnung.

Die mitgereisten Fans erlebten ihre Mannschaft etwas aus dem Tritt geraten. Tom Löbich brachte es auf den Punkt: „Unser Gegner wollte die beiden Punkte mit aller Macht, um sich im Abstiegskampf der zweiten Liga etwas zu befreien. Uns dagegen hat das letzte Quäntchen an Einsatzbereitschaft und Kampfgeist gefehlt. Und das wird in dieser ausgeglichenen Klasse bestraft“, wird der sportliche Leiter in einer Pressemitteilung zitiert. „Immerhin ist es uns gelungen, eine größere Klatsche zu vermeiden. Wenn wir aber noch ein Wort bei der Vergabe der Vizemeisterschaft mitreden wollen, müssen wir uns in den ausstehenden fünf Spielen enorm steigern“, so Löbich.

Sinah Hagen gut aufgelegt

Als Sophia Sommerrock in der 17. Spielminute auf 8:6 verkürzen konnte, bewegte sich das Spiel noch im weitgehend normalen Rhythmus. Dann aber brachen für die Bären alle Dämme. Die Tiger-Girls legten einen Zahn zu, während ihre Gegnerinnen aus der Kurpfalz die Kontrolle in Abwehr und Angriff fast völlig verloren. Die sonst so gefürchteten Attacken der beiden Halbspielerinnen Carmen Moser und Saskia Fackel verpufften bis dahin wirkungslos, und die Gastgeberinnen zogen bis auf 18:9 von dannen. Vor allem Sinah Hagen zeigte eines ihrer besten Spiele und traf zwischen der 22. und 25. Minute gleich dreimal hintereinander.