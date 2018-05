Anzeige

Florian Marotzke, der Bremer Trainer, zeigte sich in der Pressekonferenz enttäuscht darüber, dass sich seine Mannschaft auswärts so schwertut: „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, als uns nur ganze sechs Tore gelungen sind“, sagte er nach dem 20:26 (6:12) in der Neurotthalle. Beim 3:2 für die 2. Liga-Handballerinnen der Kurpfalz-Bären in der 6. Minute sah es noch nach einem Spiel auf Augenhöhe aus. Doch die nächste Viertelstunde verzweifelten Merle Heidergott und Isabelle Dölle – die von den Bären am meisten gefürchtetsten Schützinnen – an der Willensstärke der gegnerischen Defensive, einschließlich Sabine Stockhorst im Tor.

Sophia Sommerrock hielt Heidergott in Schach, und Samira Brand ließ Dölle nicht zur Entfaltung kommen. Beim 9:2 war schon eine Vorentscheidung gefallen, und es spricht für die Werder-Spielerinnen, dass der Rückstand im restlichen Spiel nicht größer wurde.

Volksfeststimmung im Neurott

Über 720 Zuschauer feierten den letzten Heimauftritt der Bären, eingebettet in ein attraktives Rahmenprogramm um den Biggest-Loser-Finalisten Christos. Rebecca Engelhardt und Saskia Fackel waren in ihrem Tatendrang kaum zu bremsen, und hätte Carmen Moser ihr Zielwasser nicht in der Kabine vergessen, wären die Gäste noch ärger unter die Räder gekommen.