Bei der HSG Hannover-Badenstedt, dem nächsten Gastgeber der Ketscher Kurpfalz-Bären (Sonntag, 16 Uhr), stehen die Zeichen auf Abstiegskampf pur. Vor der Saison hatten die „Jungen Wilden“ noch auf einen einstelligen Tabellenplatz gehofft, doch nach der Kletterpartie von BSV Sachsen Zwickau rangiert die HSG nun auf dem zweitletzten Rang, der den Abschied aus der zweiten Handball-Bundesliga bedeuten würde.

Ganz anders die Situation bei Ketsch, das sich mit 29:11 Punkten auf dem zweiten Rang etabliert hat. Dennoch wird die Reise nach Niedersachsen kein Zuckerschlecken. „Wir haben bei der 23:33-Niederlage in Bremen erleben müssen, dass wir auch gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte unter die Räder kommen können, wenn wir nicht unseren Rhythmus finden“, blickt Trainerin Katrin Schneider nicht nur optimistisch voraus. Nur auf dem Papier sei dies eine klare Sache. Im Hinspiel (29:23) wehrte sich die HSG lange und musste erst in der Schlussphase dem hohen Bärentempo Tribut zollen. Nach fünf Siegen hintereinander, herrscht beim Gast zwar eitel Sonnenschein, aber keinerlei Übermut. Schneider: „Wir hatten in den letzten Spielen zwar überragende Phasen, aber auch immer mal wieder Durchhänger. In Hannover wird es wie eigentlich in jedem Spiel darauf ankommen, hochkonzentriert zu starten.“ zg