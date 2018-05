Anzeige

Von der Papierform her gesehen, reisen die Ketscher Kurpfalz-Bären am morgigen Samstag (Spielbeginn 19.30 Uhr) zu einem Widersacher, der nach beeindruckenden Leistungen in der Rückrunde der 2. Handball-Bundesliga der Frauen als klarer Favorit zu sehen ist. Schon im Dezember in Ketsch war die SG Herrenberg ein höchst unbequemer Kontrahent.

Beim 24:24-Unentschieden zeigten die „Kuties“ eine starke kämpferische Leistung und hatten mit dem letzten Angriff sogar die Chance auf einen doppelten Punktgewinn. Nach dem überraschenden Trainerwechsel steigerte sich die Herrenberger Mannschaft weiter und sorgte unter dem Coach Hagen Gunzenhauser für einen sensationell anmutenden 32:25-Sieg über Tabellenführer Buchholz/Rosengarten. Zuletzt gab es vier Erfolge hintereinander, und im Derby gegen Nürtingen feierte das Team einen 30:15-Kantersieg in eigener Halle.

Platz zwei in Gefahr

Die Mannschaft von Trainerin Katrin Schneider hat nach einer überragenden Vorrunde etwas an Souveränität verloren. Der letzte Auswärtssieg liegt schon mehr als zwei Monate zurück, und inzwischen ist der zweite Tabellenplatz der Kurpfalz-Bären stark in Gefahr. Mit einem Erfolg können die „Kuties“ an den Bären vorbeiziehen.