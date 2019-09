Schneller – aber immer noch eklig

Es ist deutlich spürbar, die Ambitionen sind gestiegen: Die Eishockeyspieler des EC Eppelheim haben es geschafft, die Aufbruchstimmung der vergangenen Spielzeit auch in die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Runde mitzunehmen. „Das hat schon in der Vorsaison mit der neuen Plexiglasscheibe angefangen“, sagt Mittelstürmer Lukas Sawicki. Dadurch sei es möglich, die Scheibe anders in das Angriffsdrittel zu bringen, echtes Eishockey-Feeling. Außerdem habe man es geschafft, einen Stamm an Fans an sich zu binden, „das macht jetzt schon mehr Spaß, wenn man am Spieltag aus der Kabine kommt“, gibt der 25-Jährige zu.

Spaß bereitete auch das Offensivspiel in der Vorbereitung und daran war Sawicki maßgeblich beteiligt. Dank des neuen Trainers – John Kraiss hat die Eisbären übernommen – sind viele Mechanismen noch strukturierter. Er hat der Mannschaft ein neues System verpasst und man müsse schauen, wie das klappt. „Aber“, sagt Sawicki, „jetzt geben wir ihm erst einmal eine Chance.“ Auf jeden Fall hat es Kraiss geschafft, seine Spieler bei Laune zu halten.

Geklemmt hat es jedoch noch in der Defensive: Sieben Gegentore in der Vorbereitung im Schnitt sind zu viel, um in der Regionalliga, die immer professioneller wird, eine gute Rolle zu spielen. „Das ist keine Hobbyliga mehr“, stellt Kraiss fest und erklärt weiter: „Ich werde mit drei Reihen spielen, unsere Topspieler müssen Vollgas geben und dafür müssen sie im Rhythmus bleiben.“ Bedeutet: Der Konkurrenzkampf im Icehouse ist groß. Das gilt speziell für die Position zwischen den Pfosten: Janis Wagner, Marcel Kappes und André Vorlicek streiten sich um den Platz im Tor. „Das ist ein gesundes Duell und ich stelle nach dem Leistungsprinzip auf. Wer 100 Prozent zeigt, ist gesetzt“, stellt Kraiss klar.

Ein Trio fehlt

Einer, der in der vergangenen Saison immer an seine Leistungsgrenze gegangen ist, war Marc Bruns. Der Angreifer fehlt jedoch vorerst wie auch Nicolas Ackermann und Manuel Pfenning. „Das verändert die Ausgangslage schon etwas, aber da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen“, meint der Cheftrainer. Mit Daylin Smallchild und Aiden Wagner haben die Eisbären außerdem zwei neue Kontingentspieler verpflichten können. „Der Kader ist jetzt anders aufgestellt. Wir sind schneller, wollen aber für die Gegner weiter eklig bleiben“, erklärt Lukas Sawicki.

Die „eklige“ Art Eishockey zu spielen, trifft aber auch auf den ersten Gegner zu: Im Heimspiel gegen Stuttgart werden die ECE-Cracks gleich sehen, wie weit sie schon sind. „Die Ausgangslage in der Liga ist so, dass jeder jeden schlagen kann“, glaubt Sawicki und mit Blick auf das Duell gegen die Rebels sagt er: „Sie haben in der Pause gut investiert. In der Vergangenheit waren sie immer direkt an ihren Gegenspielern dran und mit Julian Reiss und Dominik Deuring treffen wir gleich auf zwei alte Bekannte.“

Das Icehouse wird Deuring, der erst in der Pause das Lager wechselte, zwar noch wiedererkennen, aber auch in der Heimspielstätte der Eisbären hat sich einiges getan: Ein neues Dach und eine neue Fassade zieren die Halle. „Auch hier müssen wir den nächsten Schritt gehen, um konkurrenzfähig zu bleiben“, sagt Kraiss.

Am Ende wollen die Eppelheimer schließlich in die Aufstiegsrunde einziehen. Nach der Vorsaison, als zwei Zähler am Ende fehlten, ist vor allem wichtig, die Aufbruchstimmung weiter mitzunehmen. Ein Sieg gegen die Schwaben würde am Sonntag weiterhelfen (Spielbeginn: 19 Uhr).

