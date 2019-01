Schnetz geht in die Kreisliga

Die Handballer der TSG Ketsch können auf eine lange Tradition zurückblicken. Viele Jahre waren sie in hohen Spielklassen vertreten bis allmählich der Niedergang einsetzte, der inzwischen in der laufenden Saison sogar den letzten Platz in der 1. Mannheimer Kreisliga beinhaltet. Dem Nichtabstiegsbereich nähert sich die TSG aktuell wieder ein wenig und vielleicht ist diese Aufbruchsstimmung mit einem Namen verbunden: Martin Schnetz.

Anfang der 60er Jahre war Ketsch erstmals in den aktuell verfügbaren Handball-Archiven aufgetaucht, wurde 1961 Fünfter in der Endrunde Baden, was vor Einführung der Bundesliga (66/67) noch die I. Ligaebene in Deutschland bedeutete. 1968 durfte die TSG dann den badischen Titel in der Verbandsliga (nun II. Ligaebene) ihr eigen nennen und als Meister nahm sie an der Regionalmeisterschaft Süd teil, erreichte aber nur ein Remis gegen Esslingen. Als Vizemeister 1969 rückte sie mit in die neuformierte Regionalliga, musste aber 1971 wieder absteigen und flog im Folgejahr auch aus der Oberliga Baden (inzwischen III. Ligaebene, ab1981 nach Einführung der 2. Bundesliga IV.), die Rückkehr erfolgte zur Saison 74/75, wo sie sich bis in die 80er hinein – wenn auch manchmal sehr knapp - behauptete. Doch 1984 war wieder ein Abstieg fällig.

Dann ging es wieder bergauf. Dem fünften Platz in der Oberliga in der Runde 88/89 folgten zweimal die Ränge acht, dann die Meisterschaft 1992. Gemeinsam mit dem TV Schwetzingen (Sieger der Weststaffel der Regionalliga Süd) und dem TSV Oftersheim wurde um Punkte gestritten. Doch Ketsch musste gegen den TSV Ansbach in die Relegation und wieder runter. 99/00, als sich die inzwischen gegründete HG Oftersheim/Schwetzingen den Oberligatitel holte, wurde Ketsch Vierter und sicherte sich damit einen Platz in der nun eingeführten Baden-Württemberg-OL, der neuen Viertklassigkeit. Die TSG wurde Achter und Vorletzter im Jahr darauf, dann setzte allmählich der schleichende Niedergang mit dem Abstieg 2017 auf die Kreisebene bis eigentlich fast heute ein.

Trennung von Collet

Im Dezember hatte sich die Abteilungsleitung des Schlusslichtes vom vorherigen Trainer Jens Collet getrennt, zu Jahresbeginn übernahm der 50-jährige Martin Schnetz, der bis 2017 bei der HG Oftersheim/Schwetzingen im Jugend- und Männerbereich große Erfolge feiern durfte, das wohl etwas verunsicherte Team. „Eigentlich wollte ich erst zu Beginn der nächsten Spielzeit wieder im Handball eine Aufgabe übernehmen“, hatte er zunächst noch gezögert, ließ sich aber schnell überreden.

„Als mich dann Konrad (Anmerkung der Red.: Abteilungsleiter Konrad Kemptner), den ich noch aus AH-Zeiten der TSG gut kenne, anrief, um der TSG in einer schwierigen Phase zu helfen, musste ich nicht lange überlegen.“

Sein Einstand glückte gleich mit zwei Siegen gegen Oberflockenbach und die HSG Mannheim, gegen Spitzenreiter Birkenau II setzte es nach längerer Führung eine knappe Niederlage. „Ein Punkt wäre mindestens verdient gewesen“, urteilte Schnetz. Er habe in Ketsch eine „junge, motivierte Mannschaft vorgefunden, die natürlich aufgrund der Situation verunsichert war. Unser Ziel ist klar definiert: Trotz der Tabellenkonstellation den Abstieg doch noch zu verhindern.“ Schnetz ist begeistert davon, wie Mannschaft im Training voll mitzieht und dafür 2019 schon mit den ersten vier Punkten belohnt wurde.

„Ich bin guter Dinge, dass wir das mit dem Klassenerhalt noch schaffen können. Auf jeden Fall mach es auch Spaß mit diesem Team gemeinsam diesen Kampf anzugehen.“

Und in dieser Woche vermeldete die TSG auf ihrer Homepage, dass er „unerwartet und erfreulicherweise“ auch für die Saison 2019/20 inzwischen zugesagt hat. Vielleicht kehrt Ketsch ja bald mal wieder auf die badische Ebene zurück.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 31.01.2019